Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak ettiğini belirterek, "Küresel ekonomi ve ticaretteki trendler, tedarik zincirleri ve son dönemde artan küresel riskler noktasındaki ülkemiz perspektiflerini paylaştık." ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA)- Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılarak, Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ve İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldiklerini bildirdi.



G7 Dönem Başkanı İtalya’nın daveti üzerine, birçok farklı ülkeden mevkidaşlarının, uluslararası örgütlerin ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı "G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı"na iştirak ettiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle devam etti:



"Küresel ekonomi ve ticaretteki trendler, tedarik zincirleri ve son dönemde artan küresel riskler noktasındaki ülkemiz perspektiflerini paylaştık. Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi ve adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla iş birliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik. Küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen ülkemizin uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarımızı her platformda sürdüreceğiz."



Bakan Bolat, Bakan Ng ile gerçekleştirdikleri görüşmede, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirmeleri ve karşılıklı yatırımların artırılması hususlarını ele aldıklarını aktardı.



DTÖ Genel Direktörü Iweala, ile görüşmelerinde, DTÖ'nün reform süreci noktasındaki beklentilerini dile getirdiklerini bildiren Bolat, "Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanı Bolat, İtalya'nın Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir iş birliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz."

Kaynak: igf