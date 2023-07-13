MALATYA'DA 'FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI' VERİLDİ

Gaziantep temaslarının ardından Malatya'ya geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Belediye meclisinde ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesine yönelik kararın oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Ersoy’a beratı teslim etti. Fahri hemşehrilik beratı ile mutlu olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, 6 Şubat depreminden birkaç saat sonra kente geldiğini belirtti. Ersoy, "İlk etapta 7 gün 24 saat esası ile görev almaya başladık, daha sonrasında da belirli aralıklarla Malatya’ya gelmeye devam ettik. Bu işler ekip çalışması, bizler de bir bireyiz ve devlet adamıyız. Bu görevi şimdi bizler ifa ediyoruz ama yerimizde kim olsaydı aynı duyarlılığı gösterecekti. Zor günlerde insanların birbirine sarılması birbirine güç vermesi, bunun da dünyaya örnek olacak şekilde olması ve bu görevi de Malatya’da gerçekleştirmemiz beni çok mutlu etti. Çalışmalardan dolayı beni de fahri hemşehri yapmanız beni gururlandırdı. Bu kararın meclisten oy birliği ile geçmesi de beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Bakan Ersoy, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantının ardından konteyner kentte vatandaşlarla bir araya geldi. (DHA)

Mahir ALAN/ MALATYA, (DHA)-

FOTOĞRAFLI