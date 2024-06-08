Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, FTI grubunun operasyonlarını durdurma kararının ardından Türkiye'de bulunan 25 binden fazla misafirin mağdur edilmeden ülkelerine dönüşlerinin organize edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışında bu önemli konuyu ele aldı.

Türkiye kültür yolu festivali

Festival, 8-16 Haziran tarihleri arasında Samsun’da ilk kez düzenleniyor.

Etkinlikler arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleri yer alıyor.

Ersoy, Samsun’un Türk turizminin Karadeniz’deki lokomotifi olma yolunda önemli bir adım attığını belirtti.

Türkiye'nin turizm başarısı

Türkiye'nin turizmde büyük ilerlemeler kaydettiğini, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin en iyi beş turizm ülkesi arasında yer aldığını vurguladı.

Turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme, altyapı ve sürdürülebilirlik konularında büyük başarılara imza atıldığını ifade etti.

Dünyanın en büyük festivali

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dünyanın en büyük ve kapsamlı festivali olduğunu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildiğini belirtti.

Samsun'un bu büyük markanın bir parçası olduğunu ve 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Turizm' vizyonunun bir aktörü olduğunu söyledi.

FTI krizine çözüm

Ersoy, FTI grubunun 4 Haziran'da operasyonlarını durdurma kararı aldığını ve bu durumun ardından bakanlık olarak bir kriz masası oluşturduklarını belirtti.

Türkiye'de tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin dönüşlerinin sorunsuz şekilde organize edildiğini açıkladı.

Sürece katkıda bulunan FTI Türkiye çalışanları, konaklama tesisleri, transfer şirketleri, hava yolu firmaları ve kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gelecek planları

İleriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle Türkiye’ye yönlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Almanya genelinde yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonlarının büyük oranda gerçekleşmekte olduğunu belirtti.

Tur operatörleri ile başlatılan yeni kampanya ile sezon başında belirlenen 7 milyon Alman ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Samsun’da kültürel faaliyetler

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda örülecek olan 155 bin kişinin ilmek atacağı 'Atatürk Portresi'ne ilk ilmeği atan Bakan Ersoy, aynı zamanda 'Bir taş sen koy' etkinliği kapsamında 55 bin mozaik taşından oluşacak Atatürk Mozaik Portre çalışmasına da ilk taşı koydu.