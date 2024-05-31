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Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, bir ay açık kalacak.

Eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy'a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan 45 eser, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

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