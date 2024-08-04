Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Geleceğe Miras’ isimli arkeoloji projesi kapsamında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerinin keşfedildiğini duyurdu.

'Geleceğe miras' projesinin meyveleri

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras’ uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. ‘Geleceğe Miras Laodikeia Projesi’ kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi” ifadelerine yer verdi.

Ersoy, bu heykellerin Hellenistik Dönem’in barok stilini yansıttığını ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olduğunu belirtti.