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Serik'te bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım eşlik etti. Serikli muhtarlarla bir araya gelen Bakan Ersoy, "Antalya çok önemli bir şehir. Turizmin başkenti dediğimiz bir şehir. Fırsat buldukça çok yoğun bir şekilde Antalya'yı devamlı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sırasında da sizlerle bir araya gelerek potansiyel sorunları, sıkıntıları dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.



AŞAMALI ŞEKİLDE



Antalya'da turizm yapılan yerlerden birinin Serik olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Turizmi geliştirmek istiyoruz. Kültür faaliyetlerini de geliştirmek istiyoruz. Çünkü turizm 12 ay açık olsun istiyoruz. 12 ay açık olduğu zaman hem istihdam açısından hem de yatırım açısından büyük fırsatları içeriyor. Antalya başta olmak üzere aşamalı bir şekilde hem sezonu uzatmak istiyoruz, hem de 81 vilayetimize turizmi yaymak istiyoruz" diye konuştu.



SEZONU UZATACAK



Özellikle arkeoloji noktalarında Antalya'da 19 noktada arkeolojik çalışma yapıldığına değinen Bakan Ersoy, "Çalışmaları hızlandırdık. Bu sene özellikle çok yoğun ekipman, bütçe ve faaliyetlerimizi artırma kararı aldık. Fırsat bulursanız Side'yi, Perge'yi, Patara'daki aktivitelerin ne kadar hızlandığını göreceksiniz. Kısa vadede 1 yıl, 2 yıl içerisinde bunların sezonu uzatmasında, nitelikli turistin gelmesinde faydalarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Turizm iyi olursa istihdam iyi olur. İstihdam iyi olursa esnaf iyileşir. Bu zincirleme bir etki yaratıyor. Biz Antalya'nın bu potansiyelini, fırsatını değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise “Biz sadece seçim zamanı değil, her zaman Antalya’mızın tüm ilçelerinde muhtarlarımızı, mahalle başkanlarımızı, STK'ları dinliyoruz. Şehrimizin sorunlarına çözüm getiriyoruz. Seçimden bu yana birçok ilçemizde bu toplantıları gerçekleştirdik" dedi.