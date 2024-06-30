Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var" dedi.VAN (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni, "kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm" vizyonu üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Ülkenin ve milletin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılmasını, anlatılmasını ve aktarılmasını, bu büyük zenginliğe dair farkındalığın mümkün olduğunca artmasını istediklerini belirten Ersoy, Van'ın da böylesi önemli bir amacın ve markanın parçası olduğunu ifade etti. Bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunu bildiklerini, Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için ciddi adımlar attıklarını dile getiren Ersoy, "Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Önemini her platformda sıkça vurguladığımız İl Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı, 47 politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur." dedi.

"VAN'I ADETA BİR SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım gibi güçlü adımlarla şehri Türkiye Yüzyılı'na taşıyacaklarını vurgulayan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu yönde atılmış bir diğer büyük adım olarak Van'ın bugününe ve geleceğine hizmet edeceğinin altını çizdi.

Konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programının hazırlandığını anlatan Ersoy, müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini Vanlılarla buluşturacaklarını söyledi. "Ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada gerçekleştirilecek" diyen Bakan Ersoy, "Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımız ve ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklarımız da farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecek.Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'ı adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverleri ağırlayacak" diye konuştu.

Festivalde, bilgi, kültür ve deneyime açılan birer kapı olan söyleşi, konferans ve panellerle çok farklı konu ve konuklara yer verdiklerini belirten Ersoy, Türk Sineması'nın duayeni, Yeşiçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'la gerçekleştirilecek söyleşi, sinemaseverler için benzersiz bir tecrübe olacağını söyledi. "Bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var" diyen Ersoy, Dünya Turizm Örgütü'nün Türkiye'nin ilk 5 turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koyduğuna dikkati çekti.