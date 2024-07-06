Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldiği bildirildi.

Bayramov da X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk" şeklinde paylaşımda bulundu.