ANKARA/MOSKOVA (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü.

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Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: aa