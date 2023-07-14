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Dışişleri Bakanlığı’ndan, Fidan’ın görüşmelerine dair yapılan açıklamada, “Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Bakanımız Hakan Fidan; Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü” denildi.