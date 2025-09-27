Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Fidan, konuşmasında Gazze’deki soykırım girişimi ve Batı Şeria’nın ilhak planlarının yanı sıra İsrail’in yayılmacı politikalarının iki büyük risk oluşturduğunu söyledi.

“İsrail haydut aktör haline geldi”

Bakan Fidan, “Birincisi, Gazze'deki soykırım ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme çabaları. İkincisi ise İsrail'in bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit eden yayılmacı stratejisidir. İsrail, Netanyahu rejimi altında ‘Büyük İsrail’ hayaliyle körleşmiş bir haydut aktör haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İİT’ye çağrı: Ortak tutum

Fidan, İİT ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e yönelik uluslararası silah ve mühimmat sevkiyatlarının durdurulması için çabaların artırılması çağrısında bulundu. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerinin işletilmesinin önemine değindi.

“Suriye’nin istikrarı bölgenin istikrarıdır”

Konuşmasında Suriye’ye de değinen Fidan, “Suriye’nin istikrarı geniş bölgemizin istikrarından ayrı düşünülemez. İsrail’in Suriye’deki suçlarını durdurmak da aynı derecede hayati önem taşımaktadır” dedi. Suriyelilerin yeniden inşa sürecinde İİT üyelerinin desteğine ihtiyaç duyacağını ifade etti.

İslam düşmanlığına dikkat çekti

Fidan, dünyada artan İslam düşmanlığına da işaret ederek, Müslüman toplumlara yönelik ırkçı saldırılara karşı ortak tepki verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs ve Batı Trakya mesajı

Bakan Fidan ayrıca, Kıbrıs meselesi ile Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın haklarının Türkiye’nin dış politikasında öncelikli olduğunu vurguladı. Müslüman Kıbrıslı Türklere doğrudan temas kurulması gerektiğini belirten Fidan, Batı Trakya ve Oniki Ada’daki Türklerin temel haklarının ciddi ihlallerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.