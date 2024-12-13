Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yaptığı iki günlük resmi ziyarette, Suriye'deki son gelişmeleri ele alacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken’a, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması, düzenli bir geçiş süreci gerektiği ve bu süreçte uluslararası toplumun rol oynaması gerektiği mesajlarını verecek. Ayrıca, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın mevcut ortamdan istifade etmesine izin verilmeyeceği de vurgulanacak.

İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırıları da gündemde

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları da gündeme gelecek. Gazze'de acil bir ateşkes sağlanması gerektiği ve insani felakete kalıcı çözümler üretilmesi için adımlar atılması gerektiği ifade edilecek.

Bölgesel konular da görüşülecek

Fidan ve Blinken görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki son durum da ele alınacak. Ayrıca, ikili ilişkiler de değerlendirilecek.