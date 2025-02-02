Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kritik temaslarda bulundu.

Fidan, burada Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki güncel insani durum ve ateşkesin sağlanmasına yönelik olası adımlar masaya yatırıldı.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşme, bölgedeki gerginliği azaltmaya yönelik diplomatik çabaların bir parçası olarak dikkat çekti. Ayrıca, Hamas’ın Siyasi Büro üyeleriyle de ikili görüşmelerde bulunuldu.