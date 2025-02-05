Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın Türkiye ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, yeni yönetimin uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandığını dile getirdi. Türkiye'nin bölgesel istikrar konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Fidan, "Biz nasıl komşularımıza tehdit oluşturmuyorsak, onların da bize tehdit oluşturmaması en büyük önceliğimiz" dedi.

"Savunma alanında büyük reformlar yaptık"

Türkiye’nin savunma alanında ciddi yatırımlar yaptığını belirten Fidan, "Savunma ve milli güvenlik sistemimizi büyük oranda reforme ettik. İstihbarat, diplomasi ve askeri alanda önemli yetenekler kazandık. Bize dışarıdan tehdit gelmediği sürece, başkasının desteğine ihtiyacımız yok" diye konuştu.

PKK/YPG ile ilgili net mesaj

Fidan, üçüncü ülkelerin PKK/YPG ile Irak modeli benzeri bir yapı inşa etmeye yönelik girişimleri olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Bu konuda herhangi bir teklif almadık ve böyle bir teklifi kabul edecek durumda da değiliz" yanıtını verdi.

"Terörsüz Türkiye için icazet beklemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefini vurgulayan Fidan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu konuda yaptığı açıklamaların "Türk-Kürt kardeşliğinin altını çizen ve sosyal barış adına önemli" ifadeler içerdiğini belirtti.

Bahçeli’nin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda attığı adımların önemine değinen Fidan, "Sayın Bahçeli, kendisine gelecek tepkileri bile bile klasik siyasetten uzaklaşıp ülkenin genel menfaatini düşündü. Asıl milliyetçilik budur" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlı olduklarını dile getiren Fidan, "Türkiye hiçbir şeyi şansa bırakma lüksüne sahip değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlik özelliğiyle süreci sonuca odaklı yönetiyor. Gerektiğinde diyalog, gerektiğinde mücadeleyle, hiç kimseden icazet beklemeden bu kavgayı vereceğiz" dedi.