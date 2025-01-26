Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’taki temasları sırasında, PKK’nın sadece Türkiye için değil, Irak ve Suriye için de bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bakan Fidan, Türkiye ve Irak arasındaki terörle mücadele işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılık mesajı verirken, “Hiçbir terör örgütüne taviz verilemez. Tüm terör örgütlerini ortak çalışmayla yok etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Fidan, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaşmış olmasının yanı sıra, iki ülke arasında daha fazla işbirliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, bölgesel güvenliğin sağlanması adına Irak ile daha yakın bir işbirliği geliştirmeyi arzu ettiğini belirtti. Bu bağlamda, iki ülke arasında iki mutabakat zaptı imzalandığına dikkat çekildi.

PKK'ya karşı ortak mücadele çağrısı

Bakan Fidan, özellikle PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarında terör faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, bu tehdidi ortadan kaldırmak için Irak hükümetiyle yakın işbirliğine girilmesi gerektiğinin altını çizdi. Fidan, Irak hükümetinin bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı bir tutum sergilediğini belirtti ve bu yaklaşımın devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Fidan, aynı zamanda Irak ile Suriye arasında yakın ilişki kurulmasını istediklerini dile getirerek, bu konuda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceği mesajını verdi.