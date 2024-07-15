Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yemekte, FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişin önemi vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen büyük Türkiye'nin ve millet iradesinin zaferi olduğunu belirtti. Göktaş, "15 Temmuz gecesi; Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran aziz milletimizin, darbe zihniyetine son verdiği gecedir. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.

"Şehitlerimizin emaneti, vatanımız ve bayrağımızdır"

Göktaş, konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla omuz omuza vererek zafer kazandığını vurguladı. "O gecenin karanlığını, göğsünü tanklara, kurşunlara siper eden vatandaşlarımız dağıttı. 252 kardeşimiz bu vatan için, güzel ülkemizin güvenli yarınları için ailelerinden, kendilerinden vazgeçerek şehadet şerbetini içti. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti, aziz bildiğimiz vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız ve geride bıraktıkları kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir" diye konuştu.

"Büyük bir aileyiz"

Bakan Göktaş, gün boyu düzenlenen etkinliklerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Tüm şehit ailesi ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Bazı gazilerimiz ve şehit yakınları, 'FETÖ'nün hain darbe girişimini nasıl püskürttüğümüzü, bayrağımızı nasıl savunduğumuzu gençlere anlatmak istiyoruz.' diyorlar. Bu hatıraları yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her fırsatta şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Şehit yakınları ve gazilerimiz, 'Sağ olun bizleri unutmadınız' diyorlar. Onları unutmamız mümkün değil. Büyük kahramanlıklar gösterdiler. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık. Bizler tüm şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle büyük bir aileyiz." diye konuştu. Göktaş, tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.