Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun’da gerçekleştirdiği temaslarda, sosyal devlet anlayışının altını çizerek 2024 yılında 54,7 milyar liralık evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını ve bu ay da 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Giresun’a 6,9 milyar liralık sosyal destek yatırımı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Giresun’a yapılan toplam yatırımın 110 milyar 174 milyon lirayı bulduğunu, bunun 6 milyar 905 milyon liralık kısmının ise sosyal destek projelerine ayrıldığını ifade etti.

542 bin kişiye evde bakım hizmeti

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde 542 bin vatandaşın evde bakım yardımı hizmetinden faydalandığını belirtti. Giresun’da ise bu hizmetten 3 bin 750 kişinin yararlandığını kaydeden Göktaş, evde bakım yardımının ocak ayındaki memur maaş katsayısı düzenlemesiyle şubat ayından itibaren 10 bin 125 liraya çıkarılacağını duyurdu.

Gençlere destek devam ediyor

Aile ve Gençlik Fonu’nun deprem bölgesinde pilot olarak başlatıldığını hatırlatan Göktaş, evlenecek ve yuva kuracak gençlere yönelik desteklerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını vurguladı. "Giresunlu gençlerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz," diyen Göktaş, gençlerin refahını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Şehit ailesine ziyaret

Bakan Göktaş, Giresun temaslarının ardından 2005 yılında Elazığ’da şehit olan Jandarma Onbaşı Zafer Konak’ın ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililerle bir araya geldi.