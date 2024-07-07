Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanmasında önemli bir işleve sahip olan gündüzlü bakım merkezlerimizin kapasitelerinin güçlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde yeni bir proje başlattık.” dedi.

Türkiye'de engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla gündüzlü bakım merkezlerinin sayısı artırılıyor. Bakan Göktaş, “Temel amacımız, engelli birey bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılmasıdır. Bu kapsamda gündüzlü bakım merkezlerimiz engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında yaşamlarını sürdürmesi esası çerçevesinde önemli bir işleve sahiptir.” ifadeleri ile bu merkezlerin, ailelerle birlikte yaşamalarını sağlayarak önemli bir fonksiyona sahip olacağını belirtti.

Bakan Göktaş, ülke genelinde 136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi ile hizmet verdiklerini açıkladı. Bu merkezlerde, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşayabilme ve sosyal hayata katılma becerilerinin desteklendiğini vurguladı. Göktaş, "Gündüzlü bakım merkezlerinde yaşamını kendi ev ortamında ve ailesiyle birlikte sürdüren engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan, sosyalleşmelerine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ailelere yönelik rehberlik ve danışmalık hizmetleri de sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla 136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.” dedi.

Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerinin Niteliğinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya illerinde 7 pilot merkezde yeni bir proje başlatıldı. Bu projede özel eğitim öğretmenleri ve uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecek.

Proje kapsamında gündüzlü bakım merkezlerinde görevli personel için hizmet içi eğitimler düzenlenecek ve ihtiyaç analizi yapılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda hizmetlerin kalitesi artırılarak engelli bireylerin ve ailelerinin memnuniyeti sağlanacak.

“ 'Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerinin Niteliğinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, Mersin ve Sakarya illerindeki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenleri görev alacak. Engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecek. Merkezlerde görevli meslek personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek 28 merkezi kapsayacak şekilde ihtiyaç analizi yapılacak ve sonuçlar rapor haline getirilecek. Bir yıl sürecek proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim programları ve raporlama faaliyetleri hazırlanacak. Elde edeceğimiz verilerle, gündüzlü bakım hizmetleri için gerekli olan iyileştirmeler tespit edilerek hizmetlerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız" açıklaması ile proje kapsamında ilk olarak Bakanlığa bağlı Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde akademisyenlerce istihdamı kolaylaştırıcı kişisel gelişim eğitimlerinin verilmeye başlandığını ifade eden Bakan Göktaş, eğitimlerin engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandığını da vurguladı. Göktaş, “Hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde gündüzlü bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini artırarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız" açıklaması ile bu tür hizmetlerin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.