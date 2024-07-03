Bakan Göktaş, bu amaçla kurulan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı'nın, doğum izinleri, kreş ve bakım hizmetleri, esnek çalışma modelleri gibi konularda çok yönlü politikalar geliştireceğini açıkladı. Kadınların iş ve aile hayatı arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalmaması için yeni modeller üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, bu sayede kadın istihdamının artırılmasına da katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Doğurganlık oranları için Bilim Kurulu devrede

Bakanlık, TÜİK verilerine de yansıyan doğurganlık oranlarındaki düşüşü yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta toplanan Bilim Kurulu'nda bu konu detaylı bir şekilde ele alındı ve Aile ve Toplum komisyonu kapsamlı bir rapor hazırlıyor.

AK Parti çalıştay düzenleyecek

AK Parti'nin ilgili organları da doğurganlık oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalıştaylar düzenliyor. Bakan Göktaş, bu konuda dünyadaki başarılı örnekleri inceleyerek çok katmanlı ve geniş perspektifli politikalar oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.