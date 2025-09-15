Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlar ve ailelerine verilen Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay hesaplara yatırıldığını açıkladı. Toplam ödemelerin tutarı 6 milyar lirayı buluyor.

Aile odaklı bakım hizmeti

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesini amaçlayan bir hizmet olduğunu belirtti.

“Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu İçeriği Görüntüle

Ekonomik destek sağlanıyor

Evde Bakım Yardımı, engelli bireylere ve bakımlarını üstlenen ailelere maddi destek sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bakan Göktaş, ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ve vatandaşların bu hizmetten düzenli şekilde yararlandığını ifade etti.