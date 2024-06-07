Bakan Göktaş, AİLEM’in bugün 18 bin 684 kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıldığını ve günde ortalama 150 çağrıya çeşitli konularda çeviri desteği sağladığını belirtti. Merkezin yaklaşık iki yıldır hizmet verdiğini belirten Göktaş, bu süre zarfında Türk İşaret Dili çevirmenlerinin 98 bin 319 çağrıya destek sağladığını açıkladı. Göktaş, "AİLEM, alışverişten aile içi iletişime, öğretmen-veli görüşmesinden hasta-doktor iletişimine kadar birçok konuda işitme engelli vatandaşlarımıza çeviri hizmeti sunuyor" dedi.

Dijital dönüşüm ve engelsiz iletişim

Bakan Göktaş, engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik projeler yürüttüklerini belirtti. İşitme engelli bireylerin iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için AİLEM’in büyük bir adım olduğunu vurguladı. Göktaş, "Türk İşaret Dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşen AİLEM, hem bakanlığımızın internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor," şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, ayrıca Türk İşaret Dilinin yapısal ve pragmatik özelliklerinin derlenerek kayıtlı hale getirildiği Türk İşaret Dili Araştırma Projesi hakkında da bilgi verdi. 2015-2017 yılları arasında yürütülen proje kapsamında oluşturulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, 2017'de çevrim içi olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Göktaş, "Sözlük, Türkiye'nin 26 ilinden ve 113 Türk İşaret Dili anadili konuşucusundan elde edilen verilerle oluşturuldu. Sözlükte toplam 11.428 video yer alıyor," dedi.

Uluslararası erişim

Bakan Göktaş, Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü’ne 150 ülkeden 4.5 milyondan fazla erişim sağlandığını belirtti. Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, Türk işaret dilini öğrenmek isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar yer alıyor. Sözlük içerikleri Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunuluyor ve İngilizce çevirisi de mevcut.