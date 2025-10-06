T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk durağı olan Aydın Çıldır Havalimanı’nda Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) mezuniyet törenine katıldı.

Bakan Göktaş’ın Aydın programı, mezuniyet töreniyle başlamasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen “Gazze için Sessiz Çığlık” etkinliği ile devam etti. Bakan, ayrıca AK Parti Aydın İl Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumları ziyaret etti.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canpolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

THY TAFA Mezuniyet Töreni’nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan pilotlarımız, artık Türk Hava Yolları ailesinin birer üyesi olarak görevlerini yerine getirmeye hazır. Bu başarı hepimizin gururudur” dedi.

Kadın pilotlara da özel vurgu yapan Göktaş, son 20 yılda stratejik programlarla kadın pilot sayısının 50 kat arttığını hatırlatarak, “Dünya genelinde kadın pilot oranı yüzde 5 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 9’a ulaştı. Uçuş Akademisi’nin vizyoner yaklaşımı sayesinde bu oran daha da yükselecek” diye konuştu.

Bakan, bugüne kadar akademiden 1950 mezundan 180’inin kadın olduğunu, halen eğitim gören 560 öğrenciden 73’ünün de kadın pilot adayı olduğunu aktardı.

Konuşmasında 2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini de hatırlatan Göktaş, “Aile, milletimizin en güçlü dayanağıdır. 2026-2035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak genç pilotlara seslenen Göktaş, “Sizler, bayrağımızı gökyüzünde daha da yükseğe taşıyacak, Türkiye’yi dünyaya bağlayan birer köprü olacaksınız” sözleriyle mezunları tebrik etti.

Bakan, Yeni katılan 149, 150, 151 ve 152. filolara da başarılar diledi.