Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, bugüne kadar 477 bin 639 annenin doğum yardımı desteğinden faydalandığını açıkladı.

Ödemeler başladı

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla doğum yardımı ödemelerini annelerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Bugüne kadar toplamda 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı ne kadar?

2025 yılı itibarıyla doğum yardımı miktarları Aile Yılı kapsamında güncellendi.

İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL ,

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL ,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5.000 TL destek veriliyor.

Ödemeler çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı almak isteyen anneler başvurularını:

e-Devlet üzerinden,

“İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.