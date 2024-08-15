Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik verilen Evde Bakım Yardımı'nın Temmuz ayı itibarıyla artırıldığını duyurdu. Göktaş, yeni düzenlemeyle birlikte ödemelerin 7.608 TL’den 9.077 TL’ye yükseltildiğini belirterek, "Hak sahiplerinin hesaplarına artışlı ödemelerimizi yapmaya başladık. Bu ay toplamda 4,9 milyar TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik" dedi.

Yardımlar aile bütünlüğünü destekliyor

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu hizmetin 2006 yılında engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlatan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüğünü koruyarak, ev ortamında bakımlarının yapılmasını önemsiyoruz. Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan kopmadan, aileleriyle birlikte kalarak daha güçlü ve sağlam bir aile yapısının korunmasına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplumun her bireyine ulaşan sosyal hizmetler

Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın sadece engellilere değil, aynı zamanda bakıma muhtaç tam bağımlı bireylerin yakınlarına da destek sağladığını belirtti. Göktaş, "Geliştirdiğimiz sosyal hizmet modelleriyle toplumun her ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 30,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle 555 bin kişiye 4,9 milyar TL ödeme

Bakan Göktaş, Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı ödemelerinin 9.077 TL’ye çıkarıldığını ve bu ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı olarak yatırılmaya başlandığını söyledi. Göktaş, "Bu kapsamda, 555 bin tam bağımlı vatandaşımızın bakımını üstlenen ailelerine bu ay toplamda 4,9 milyar TL ödeme yaptık. Bu desteklerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.