Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002 yılında 515 çocuğa bakan 500 koruyucu aile varken, şu anda 8.547 koruyucu ailenin 10.256 çocuğa himaye sağladığını açıkladı. Bu artışın çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını desteklemek için önemli olduğunu belirtti.

Çocuklar sosyal çevrelerinden kopmuyor

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, koruyucu aile sisteminin etkin bir şekilde yürütüldüğünü ve çocukların aile bütünlüğü içinde büyümelerini önemsediklerini söyledi. "Çocuklarımızın sosyal çevrelerinden kopmadan, güvenli bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz," dedi.

Koruyucu aileye yaklaşık 9 bin liralık maddi destek

Koruyucu ailelerin çocukların hayallerini ve umutlarını yeşertmekte büyük rol oynadığını vurgulayan Göktaş, "Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hak ediyor. Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyorum," diye konuştu. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için koruyucu ailelere aylık ortalama 8.515 lira destek sağlandığını da ekledi.

30 pilot ilde 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli' uygulaması

Göktaş, koruyucu aile hizmetinin güçlendirilmesi için yeni projeler başlattıklarını ve bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli'ni uygulamaya koyacaklarını belirtti. Koruyucu Aile Akademisi aracılığıyla tüm koruyucu ailelere eğitim verileceğini ve görüşme alanlarının fiziki kapasitelerinin iyileştirileceğini açıkladı.

Türkiye'deki koruyucu aile uygulamaları dünyaya tanıtılacak

Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin dünyaya tanıtılacağını ifade eden Göktaş, Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan ve Özbekistan'a teknik destek sunduğunu belirtti. Ayrıca, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oturumda Türkiye'deki koruyucu aile uygulamalarının dünya genelinde tanıtılacağını duyurdu.