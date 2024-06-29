İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında koruyucu aile olan Kutlu ailesine ziyarette bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, koruyucu ailelerden, 2 çocuk sahibi Kutlu ailesinin İstanbul'daki evlerine misafir oldu.

Ziyaretinde ailenin himaye ettiği çocukla yakından ilgilenen Göktaş, sohbet sırasında 10 binin üzerinde çocuğun koruyucu aile yanında bulunduğunu kaydetti.

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin önemli olduğunu, ilerleyen süreçte koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kutlu ailesine duyarlılıkları için teşekkür eden Göktaş, tüm koruyucu ailelerin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Kutlu ailesi ise gerek koruyucu aile yanında gerekse de devlet korumasında bulunan çocuklara çok iyi imkanlar sağlandığını ifade ederek, yapılan çalışmalar ve hassasiyet için Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Göktaş, ziyaret sonunda koruyucu aile himayesinde bulunan çocuğun odasını gezdi ve çocuklara oyuncak araba hediye etti.