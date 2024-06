İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünyanın gözü önünde çok büyük bir soykırım yaşanıyor ve biz her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Tüm dünyayı da Türkiye gibi dimdik Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 55 ilde hayata geçireceği "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamındaki İstanbul hayır çarşısını ziyaret etti.

Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısında Göktaş'a, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Göktaş ile Bayraktar burada kurulan stantları inceledi, alışveriş yaptı ve aralarında Esra-Berat Albayrak çiftinin kızları Mahinur Albayrak'ın da olduğu vakıf gönüllülerini çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Toplanan yardımların Kızılay üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağını ifade eden Göktaş, "Bu kermes tabii ki sivil toplum gönüllülerinin ele aldığı, pek çok bağışçının da yer aldığı bir organizasyon. Bu, aynı zamanda her daim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde devlet kurumları olarak bütün STK'larımızla her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun göstergesi. Biliyorsunuz, dünyanın gözü önünde çok büyük bir soykırım yaşanıyor ve biz her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Tüm dünyayı da Türkiye gibi dimdik Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Bu kıymetli hayır içerisinde emeği geçen bütün paydaşlara, gönüllülere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kermesin pazar gününe kadar devam edeceğini belirten Göktaş, bu tür toplulukları ve çalışmaları çok önemli bulduklarını, devamının da gelmesini dilediklerini kaydetti.

Gündemlerinin her daim Filistin olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Bizler bayrama gireceğiz fakat bugün dünyanın diğer ucunda değil aynı coğrafyamızda olan Filistinli kardeşlerimiz, Gazzeli kardeşlerimiz maalesef bombalar altında bayram yaşayacaklar. Bizler de bu zorlu günlerinde bu tür desteklerimizle Türkiye olarak her daim onların yanındayız. Bildiğiniz gibi Türkiye, Gazze'ye ve Filistin'e en çok yardım yapan ülkelerin başında, birinci sırada yer alıyor. Bizler her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz ve bu yaşanan soykırımı asla unutmayacağız. Bu çok kıymetli bir konu, çok önemli bir konu. Gündemden düşürmeyeceğiz. Bir an önce de ateşkesin sağlanması ve Filistinli kardeşlerimizin huzura ermesini diliyoruz."