Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesindeki Bilim Kurulu'ndan temel beklentilerinin aile yapısının güçlendirilmesi, kadın refahının artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında yeni öneriler getirmesi olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak politikalarını her daim bilimsel temel üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin temel taşı olan aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinde attıkları adımların kaynağının bilim olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, çocukların iyilik halini önceleyen faaliyetleri bilimsel yöntemlere dayalı uygulamalarla yürüttüklerini söyledi. Engelli ve yaşlı hizmetlerini daha ileri seviyelere taşımak için ana kaynaklarının bilimsel araştırmalar olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, "Bilimsel çalışmaları, yürüttüğümüz sosyal politikalarda en önemli rehberlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü bilim, bizlere toplumun ihtiyaçlarını en doğru yoldan edinebilme şansı sunuyor. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarla hem hizmetlerimizin etkinliği artıyor hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyor." dedi.

Göktaş, çalışmaları daha planlı ve kurumsal düzeyde yürütmek için 2023 Kasım ayında Bilim Kurulunu oluşturduklarını hatırlattı.

Akademisyenlerin sahip olduğu birikimin sağlam ve yenilikçi çözümler üretmede kilit rol oynayacağını ifade eden Göktaş, hayata geçirecekleri yeni uygulamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet edeceğine inandığını vurguladı.

Bakan Göktaş, Bilim Kurulunun, geçen yıldan bugüne politikaların yer aldığı strateji belgelerinin hazırlanmasından Çocuk Zirvesi'ne, Aile Şurası'ndan TÜBİTAK ile yürütülen araştırma projelerine kadar pek çok çalışmada destek olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu bünyesinde 4 ana hizmet alanına yönelik çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturduklarını aktaran Göktaş, aile ve toplum, çocuk, kadının güçlendirilmesi, engelli ve yaşlı komisyonlarının kendi ihtisas alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyacağına inandığına işaret etti.