Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, videolu paylaşımında, asırlar boyu süren gelenekten bugüne, koruyucu ailelerin, sevgi ve şefkatle 10 binden fazla çocuğa güvenli yuva, sıcak bir aile ortamı sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin çocuklara umut olduğunu kaydeden Göktaş, mesajında 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün, daha fazla çocuğun "özlemini duyduğu aile ortamında" büyümesine vesile olmasını dileyen Göktaş, koruyucu ailelere teşekkür etti.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/1807318615600886072