Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirterek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Her ay düzenli destek

Program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.