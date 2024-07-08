Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal’e yönelik önemli bir ziyaret için hazırlıklarını tamamladı. Ziyaret kapsamında çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında görüş alışverişi yapacak olan Bakan Göktaş, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile de bir araya gelecek.

Türkiye-Senegal ilişkileri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 10-12 Temmuz tarihlerinde Senegal’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin ana odak noktalarından biri, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı olacak.

Ticaret potansiyeli değerlendiriliyor

Bakan Göktaş, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında sosyal hizmetler, aile politikaları ve koruma önlemleri konularında iş birliği olanaklarını ele alacak. Ayrıca, Senegal'in Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Senegal-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Yassine Fall ile bir araya gelerek ekonomik iş birliği ve ticaret potansiyelini değerlendirecek.

Türkiye-Senegal iş birliği

Bakan Göktaş'ın programı, Dakar'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ve Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dakar Ofisi'ni ziyaretleri de içeriyor. Bu ziyaretler, kültürel ve eğitim alanında Türkiye-Senegal iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek olan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, TİKA'nın Afrika Evine eser desteği kapsamında Senegal’deki El Sanatları Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirecek. Bu proje, 18-25 yaş aralığındaki genç kızların el sanatları üzerine eğitim almalarını sağlayarak ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

1982 yılında Brüksel’de doğan Mahinur Özdemir Göktaş, lisans ve yüksek lisans eğitimini Université Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Avrupa’daki siyasi kariyeri 2005 yılında CDH Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak başladı.

2006 yılında Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi. 2009 yılında yapılan seçimlerde Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu’na girdi. 2019 yılına kadar sürdürdüğü bu görev kapsamında Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve fırsat eşitliği, çevre ve şehircilik konularında hem Brüksel Parlamentosu’nda hem de farklı STK’larda çalışmalar yürüttü. Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede de aktif rol üstlendi.

2015 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Demokrasi Platformu’nun ilk inceleme seyahatini gerçekleştirdiği Brüksel’de, AB ve Belçika kurumları nezdinde yapılan görüşmelerin mimarı oldu. Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı tarafından Avrupa’daki Müslüman kadınların görünürlüğünün artmasına yönelik başlatılan “Unutulmuş Kadınlar Projesi”nin yürütülmesine iki yıl boyunca katkı sağladı.

Ürdün Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en etkili Müslümanlarının belirlendiği “The Muslim 500” listesinde 3 yıl üst üste yer aldı. 2009 yılında New Arabic Woman Forum tarafından “Öncü ve Örnek Kadın Ödülü” verildi. 2019 yılında da Belçika’nın en etkili 100 kadınından biri olarak gösterildi. Aynı yıl Belçika’da yaptığı çalışmalarından dolayı Kral Leopold Devlet nişanına layık görüldü. 2019 yılından bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini de sürdürdü.

2020 yılında Cezayir Büyükelçisi olarak atanmasıyla, Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

4 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yer aldı.

Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe bilen Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve 2 çocuk annesidir.