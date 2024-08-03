Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemleri şiddetle kınayarak, bu soykırımın uluslararası adalet önünde hesap vereceğini belirtti. Göktaş, açıklamalarında, Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

“Gazze’deki soykırımın üstü kapatılamaz”

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, “İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek” ifadelerini kullandı. Göktaş, Filistin mücadelesinin her daim savunucusu olacaklarını belirterek, tüm dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramına karşı duracaklarını ifade etti.

Filistin ve Türkiye’nin mücadelesi

Göktaş, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası platformlarda adalet ve barış için yürüttüğü mücadelenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alanda Türkiye’nin hak ve hukukunu savunduğunu, adil ve dengeli bir sistemin kurulması gerektiğini sürekli olarak dile getirdiğini belirtti.

Göktaş, Türkiye’nin Filistin davasının öz meselemiz olduğunu ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara karşı her daim yanlarında olacaklarını ifade etti. 75 yıldır işgal altında olan Filistin topraklarının, uluslararası hukuka aykırı olarak yağmalandığını ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmanın imkansız olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına da tepki gösteren Göktaş, Katz’ın haddini aşarak demokrasi dersi vermeye kalkıştığını ve bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Göktaş, Gazze’de şehit düşen Filistinli kahramanların ve mücadeleci liderlerin anısının yaşatılacağını ve Filistin davasının her zaman savunulacağını sözlerine ekledi.