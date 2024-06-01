Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de gerçekleştirilen ve 45 ülke ile yaklaşık 11 bin personelin katıldığı EFES-2024 Tatbikatı'nda basın mensuplarıyla buluştu. Güler, Türkiye'de zorunlu askerlik uygulamasının devam edip etmeyeceğine dair soruya net bir yanıt verdi. Bakan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" dedi.

EFES-2024 tatbikatı: Bölgenin en büyük askeri tatbikatı

Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nın bölgenin ve Avrupa’nın en büyük tatbikatlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor" dedi.