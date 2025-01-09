Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG Salihreis gemisinde Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nı yerinde izledi ve tatbikat kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Akdeniz ve Ege Denizi'ni birer istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor, bunun ülkelerimize büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz," dedi.

Tatbikatta çevreye hassasiyet ön planda

Güler, tatbikat süresince çevreye duyarlılık gösterildiğini belirterek, deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığını vurguladı. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık seviyesini ve yerli savunma sanayi ürünlerinin etkinliğini ortaya koyması açısından kritik bir önem taşıyor.

"Eğitimli bir ordu, zaferin anahtarıdır"

Bakan Güler, tatbikatların Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini artırdığına dikkat çekerek, "Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesi ve geliştirilmesi, başarının temel unsurlarındandır. Her tatbikat, yeni bir başarı hikayesine giden yolun ilk adımıdır," ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs meselesi

Güler, Yunanistan ile barışçıl ilişkiler geliştirme isteğini dile getirirken, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarından asla taviz vermeyeceğini belirtti. Kıbrıs konusuna da değinen Güler, adada iki ayrı devlet temelinde çözümün tek gerçekçi yaklaşım olduğunu vurguladı. "Kıbrıs bizim milli meselemizdir," diyen Güler, Güney Kıbrıs'ın silahlanma girişimlerini yakından takip ettiklerini ve gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin deniz gücüne katkıları

Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uluslararası barışa ve Türkiye'nin haklarına yaptığı katkılara değinerek, "Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz," dedi. Ayrıca, yerli projelere hızla devam ettiklerini belirten Bakan Güler, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi ve milli denizaltı projelerinin inşasına başlandığını hatırlattı.