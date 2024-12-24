Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamanın ardından olayla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak amacıyla bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin yetkililerden bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e gitmiştir" ifadelerine yer verildi.