Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla gerçekleştirdiği videokonferans toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerin devletin tüm birimleriyle gösterilen çaba sayesinde başarısız kılınacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla devam eden faaliyetler değerlendirildi ve önemli talimatlar verildi.

Güler, Suriyeli sığınmacılar konusundaki son dönemde artan gerilimleri dikkatle izlediklerini ifade ederek, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi.

Toplantıda güvenlik güçlerinin devam eden çalışmalarına ilişkin bilgi alan Güler, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin korunmasında kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı. Kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bakan Güler, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını da sözlerine ekledi.