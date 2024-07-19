Görüşme, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması açısından büyük önem taşıyor.

Ziyaret resmi heyetle birlikte yapıldı

Bakan Güler’in KKTC ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun da bulunduğu heyet, ziyaretin daha kapsamlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlamaları gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamaları, KKTC'de büyük bir coşku ile gerçekleştiriliyor. Bu özel gün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki tarihi rolünü ve katkılarını vurgulayan etkinliklerle dolu. Bakan Güler’in ve heyetinin katılımı, bu anma etkinliklerinin uluslararası diplomasi ve savunma işbirliği açısından önemini pekiştiriyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlandı

Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki savunma işbirliğinin yanı sıra, bölgesel güvenlik ve işbirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Bakan Güler ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşme, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor

Bu kritik görüşme, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve karşılıklı güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki rolü ve katkıları, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.