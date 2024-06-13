Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere NATO Karargâhı'nda görüşmelerini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre, Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunuyor.

Karargâha gelişinde; Türkiye’nin NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, NATO Karargâhında NATO Türk Askerî Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimî Temsilciliğini ziyaret etti.

Burada TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya’dan ve NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü’den çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, Ukrayna konulu özel oturuma katıldı.

Bakan Yaşar Güler, oturum öncesinde pek çok mevkidaşı ile ayaküstü görüştü. Bakan Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti.