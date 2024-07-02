ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Bakan Güler, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun dün imzalanan törenle aktif hale geldiğini belirtti.

Yaşar Güler, görev grubunun bugünden itibaren 6 ay süreyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komutasında görev yapacağını söyledi.

Tüm dünyada artan asimetrik risk ve tehditlerin güvenlik, barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine hassas bir dönemde asil milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeli, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için yoğun bir gayret ve özveriyle üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda sürate, özgünlüğe ve tempoya dayalı icra edilen operasyonlarımız Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz sürdürülmüştür."

- "Terörle mücadelemiz tereddütsüz sürdürülecektir"

Bakan Güler, terör örgütü üzerinde oluşturdukları yoğun baskı sayesinde son zamanlarda örgüte katılımların neredeyse sıfıra indiğini, teslim olan terörist sayısının da giderek arttığını bildirdi.

Örgütün sözde liderlerinin de operasyon bölgelerinden çeşitli bahanelerle ayrılarak, kendilerince daha emniyetli olduğunu düşündükleri geri bölgelere kaçtıklarını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütü mensupları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Mehmetçik'in çelik pençesi altında ezilmekten kurtulamayacak, terörle mücadelemiz tereddütsüz sürdürülecektir. Çöküş içerisindeki terör örgütü için kaçınılmaz son her geçen gün yaklaşmaktadır. Öte yandan, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yapay terör devleti kurma çabasının bir aşaması olarak gördüğümüz sözde özerk yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini kesinlikle reddediyoruz. Suriye'yi parçalamaya ve halkının iradesini tutsak etmeye yönelik bu çabalar nafile girişimlerdir. Zira, güney sınırlarımızın hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Güler, Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında icra ettiği harekatlarla amaçlanan terör koridorunu engellediğini, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin korunmasına katkı sağladığını, bu çerçevedeki saygılı duruşunu da sürdürdüğünü dile getirdi.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.

- Orman yangınlarının söndürülmesine katkı

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin yanında milli servet olan ormanların korunması kapsamında, hava araçları ve fedakar personelle artan orman yangınlarının söndürülmesine yönelik gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

Güler, bu kapsamda 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarında, 14 helikopter ve 5 yangın söndürme aracı ile toplamda 499 sorti ile 962 ton su kullanılarak yangının söndürülmesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Tüm bu faaliyetlerle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikanın bir yansıması olarak dost ve müttefiklerle ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Güler, bu doğrultuda 26-27 Haziran'da kardeş ve dost ülke Türkmenistan ile Özbekistan'a verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki aylarda Orta Asya'daki diğer kardeş ülkeleri de ziyaret etmeyi planladıklarını ifade etti.

Müşterek dil, tarih ve kültürü paylaştıkları kardeş ülkelerin istikrar, refah ve toplumsal huzuruna önem verdiklerine işaret eden Güler, bu ülkelerle askeri ve savunma sanayii alanındaki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik gayretleri sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

- Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Türk'üne uzanan eli durdurdukları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü 20 Temmuz'da kutlayacaklarını anımsatan Güler, şunları kaydetti:

"Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde icra ettiğimiz bu harekatın ne kadar haklı ve gerekli olduğu, oluşan ve günümüze değin süren güvenlik ortamından anlaşılmaktadır. Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek sürecektir. Tüm bu yoğun faaliyet akışı içerisinde kahraman Mehmetçik, ülkemizin hak ve menfaatleri ile asil milletimizin huzur ve güvenliği için kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye azim ve kararlılığı içerisindedir. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."