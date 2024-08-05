Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile birlikte yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı yaptı.

Gerginlikler ve asimetrik saldırılar

Güler, toplantıda yaptığı açıklamada, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı ve gerekli talimatları verdi. Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan kritik gelişmelere dikkat çeken Bakan Güler, Türkiye’nin bu karmaşık güvenlik ortamında millî hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, bölgesel gerginlikler ve asimetrik saldırıları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin gücü ve politikası

Bakan Güler, Türkiye'nin yayılmacı emeller besleyen ve bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı gerekli güç ve kudrete sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güvenlik, huzur ve barışa öncelik veren politikasını etkin bir şekilde sürdürdüğünü ve bu kapsamda dost ve müttefik ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türkü ve uluslararası gayretler

Güler, Kıbrıs Türkü’ne destek vererek Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını vurguladı. KKTC’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yoğun çaba gösterdiklerini ve ada üzerindeki iki devletli çözüme yönelik duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Sürekli eğitim ve fiziksel güç

Toplantıda, sürekli eğitim anlayışının önemine de değinen Bakan Güler, bilgi ve becerilerin daima geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Fiziksel olarak güçlü olunmasının ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesinin harekât başarısında kritik rol oynadığını ifade etti. Tüm silah ve mesai arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.