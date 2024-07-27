Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan’da düzenlenen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde önemli görüşmelerde bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile yapılan ikili toplantılarda, bölgesel güvenlik ve uluslararası krizler ele alındı.

Bakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri, ayrıca bölgesel güvenlik durumunu masaya yatırdı. Afganistan’daki mevcut güvenlik durumu ve Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeler, görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı toplantısı

Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile yapılan görüşmede ise Gazze’deki gelişmeler ve Rohingya Müslümanlarının durumu ön plana çıktı. Ayrıca, iki ülke arasında gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin takvimi de konuşuldu. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve uluslararası topluma yönelik çağrılar ele alındı.

Türkiye'nin güvenlik diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda uluslararası güvenlik ve kriz yönetimi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gazze ve Rohingya Müslümanları gibi insani krizler, toplantılarda derinlemesine incelendi. Bu kapsamda, uluslararası işbirliği ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakan Fidan’ın temasları, Türkiye’nin uluslararası diplomasi stratejileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri sunarak uluslararası platformlarda etkisini artırmayı hedefliyor. Özellikle Gazze ve Afganistan gibi kriz bölgelerinde çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.