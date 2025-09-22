Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ulusal bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları ve çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına dair muhalefet tarafından yapılan eleştirileri değerlendirdi ve özellikle CHP’li belediyelerin borç yükü konusunda çarpıcı bilgiler paylaştı.

Bakan Işıkhan, Türkiye genelinde belediyelerin SGK borçları hakkında şu detayları verdi: “Tüm belediyelerin SGK borcu toplamda 167 milyar lira civarında. Bu da yaklaşık 55 ton altına denk geliyor. Ancak borçların büyük kısmı CHP’li belediyeler tarafından yüklenmiş durumda. 30 büyükşehir belediyesinden 23’ü CHP belediyesi ve bu belediyelerin borçları toplam borcun yüzde 76’sını oluşturuyor. İlçe belediyeleri içinde ise durum benzer; ilçelerin yüzde 34’ü CHP yönetiminde olmasına rağmen toplam borçların yüzde 65’i yine CHP’li belediyelere ait.”

Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni en borçlu belediye olarak gösterdi ve borcun 12 milyar liraya ulaştığını vurguladı: “İzmir’in borcu, belediyenin yıllar boyunca CHP yönetiminde kalması nedeniyle bu seviyeye çıktı. 5 yıl içinde borçlarını yaklaşık iki bin kat artırmış bir belediyeden söz ediyoruz. SGK olarak, borçlar ödenmediği sürece kanunen faiz işletmek zorundayız ve bu nedenle borçlar artıyor.”

Bakan, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile diğer büyükşehirlerin borç durumuna da dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını ve 2019 Şubat’ta CHP’ye geçtiğinde borcunun sadece 160 milyon lira olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise SGK borcunun 7,3 milyar liraya yükseldiğini ve 2019’da borcunun 70 milyon lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu rakamların, borcun son 5 yılda ciddi biçimde arttığını gösterdiğini vurguladı.

Işıkhan, CHP’li belediyelerin borç yönetimindeki yaklaşımını eleştirirken, Konya ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri gibi borçlarını etkin bir şekilde yöneten belediyeleri örnek gösterdi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya hiç borcu olmadığını ve belediye başkanına teşekkür ettiğini belirten Işıkhan, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının tamamını devralmış olmasına rağmen düzenli ödeme ve yapılandırma sayesinde altıncı sıradan 14’üncü sıraya gerilediğini söyledi. Bu örneklerin, belediye yönetiminde etkin borç yönetiminin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediyelerin borçlarıyla ilgili yaptığı bazı açıklamaların yanlış olduğunu ve analizlerin tutarsız olduğunu vurguladı. “Özel, belediye borçlarının 3’te birinin CHP’li belediyelere ait olduğunu söyledi, ancak gerçek oran yüzde 70 civarında. Biz tüm belgeleri ve istatistikleri elimizde tutuyoruz. SGK olarak tahsilat oranımız özel sektör ve diğer kuruluşlarda yüzde 90 iken, belediyelerde bu oran yüzde 44 seviyesinde” dedi.

İşçiler ve sosyal haklarla ilgili sorulara da yanıt veren Işıkhan, İzmir’de belediye işçilerinin eylemlerine değindi. “Belediyeler asgari ücreti sürekli artırma ve ek ücret sağlama konusunda adım atıyor ama İzmir’deki işçilere bu desteği vermiyorlar. Bu çelişkiyi vatandaşın görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özetle, Bakan Işıkhan, Türkiye’de belediyelerin SGK borçlarının dağılımı, borç yönetimi farkları ve borç artış oranları hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, CHP’li belediyelerin borç yükünün diğer belediyelere kıyasla çok daha yüksek olduğunu ve borç yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu. Bakanın açıklamaları, belediyelerin mali yönetim politikalarının ve borç tahsilat süreçlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.