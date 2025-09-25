Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca Bağ-Kur’lu esnafı ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesinin 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geleceğini açıkladı. Düzenleme ile Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7200’e düşürülecek.

Prim şartlarında değişiklik

Mevcut sistemde Bağ-Kur’lular için emeklilikte prim şartı kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9 bin gün olarak uygulanıyor. 2008 sonrası tüm çalışanlar için bu şart 9 bin güne çıkmıştı. Yeni düzenleme ile prim gün şartı 7200’e inecek.

Kimler faydalanacak?

İlk etapta basit usulde vergilendirilen küçük esnaf, bakkal, kasap, terzi ve berberlerin yararlanması planlanıyor. Çiftçi Bağ-Kur’lular da düzenleme kapsamında olacak. Çalışmalar genişletilirse tüm Bağ-Kur’lular ve isteğe bağlı sigortalı ev kadınları da yararlanabilecek.

5 yıl erken emeklilik imkânı

Prim gün şartının 9 binden 7200’e düşmesiyle Bağ-Kur’lular 25 yıl yerine 20 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu sayede esnaf hem 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak hem de 1800 günlük prim yükünden kurtulacak.

Yaş şartı devam edecek

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlarda prim gününü tamamlamak tek başına yeterli olmayacak. Sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartı da aranacak. Ancak EYT kapsamında olanlar için yaş beklemeden emeklilik imkânı sürecek.

İhya ile eksik prim tamamlama

Prim borcunu ödemediği için dondurulan günleri bulunan Bağ-Kur’lular, ihya yöntemiyle bu primleri yeniden ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecek.

Farklı kurumlarda çalışanlar

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda hizmeti bulunanlar için emeklilik hesabı yine son 7 yıl kuralına göre yapılacak. Son 7 yıldaki 3,5 yıl hangi kurumda geçtiyse emeklilik o kurumdan olacak.