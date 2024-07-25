Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan ilk 5 belediyenin CHP'li olduğunu belirtti. Bu açıklama, yerel seçimler öncesinde ortaya çıkan borç iddialarını da gündeme getirdi.

CHP'li Belediyeler ilk sırada

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerden oluşuyor. Işıkhan, bu bilgilerin yerel seçimlerden önce de duyurulduğunu vurguladı ve bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltti.

Toplam borç ve dağılım

Türkiye genelindeki belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 milyar TL’ye ulaştı. Bu borçların %67,7’si yalnızca CHP'li belediyelere ait. Bu rakam, CHP'li belediyelerin prim borçlarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu

Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla prim borcu olan belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı. Belediyenin mevcut borcu 5 milyar 751 milyon TL iken, 2019 yılında AK Parti’den devralındığında bu rakam sadece 225 milyon TL idi. Bu, borcun 25,5 kat arttığını gösteriyor.