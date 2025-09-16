Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine 64 yeni ilacı daha dahil ettiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, bu ilaçların kan ürünlerinden KOAH ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

64 yeni ilaç geri ödeme kapsamında

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan:

5’inin kan ürünü,

3’ünün KOAH ilacı,

4’ünün diyabet ilacı,

4’ünün alerji aşısı,

4’ünün antibiyotik,

1’inin ise biyobenzer göz içi uygulanan ilaç olduğunu bildirdi.

“Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçleniyoruz”

İlaçların 51’inin yerli üretim olduğuna dikkat çeken Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.”