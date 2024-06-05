Personel alımı, farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Bu pozisyonlar arasında 260 Büro Personeli, 69 Destek Personeli ve 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi yer alıyor. Ayrıca, 1 Teknisyen pozisyonunda da alım yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Başvurular, 14 Haziran Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı"na giriş yaparak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SGK'ya katılacak yeni mesai arkadaşlarına şimdiden hayırlı olmasını dileyerek başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler verdi. Başvuru detayları ve ilanın tam metnine ulaşmak için "Kariyer Kapısı" linki kullanılabilecek.