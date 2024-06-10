Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarını değerlendirdi. Son verilere göre, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Işıkhan, bu rakamların son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, son 12 aydır işsizlik oranlarının tekli hanelerde seyrettiğini belirterek, bu oranın bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5'e gerilediğini dile getirdi. İşsiz sayısının bir önceki aya göre 18 bin kişi azaldığını ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise 484 bin kişi azaldığını belirtti.

İstihdamı destekleyen politikalar olumlu

Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyen politikaların sonuçlarını olumlu bir şekilde görmeye devam ettiklerini ifade etti. Nisan 2024'te istihdam sayısının bir önceki yıla göre 983 bin kişi artarak 32 milyon 618 bin kişiye ulaştığını ve istihdam oranının da 1,1 puan artarak yüzde 49,5'e yükseldiğini açıkladı.

Kadın istihdamı artış gösteriyor

Ayrıca, Bakan Işıkhan, kadınlarda istihdam oranının geçen yıla göre 1,2 puan arttığını ve işsizlik oranının ise aynı döneme kıyasla 2,9 puan azaldığını belirtti. Işıkhan, bu artışın gençlerin ve kadınların istihdama daha fazla katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrar ve vatandaşların kalıcı refahını sağlamak için politikalarla istihdamı önceleyen adımların atılacağını ifade etti.