Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin kaynağında bu borçların tahsiline başlayacak” sözlerinin belediye borçlarıyla ilgili tartışma devam ediyor.

Bir televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK’ye prim borcunun beş yılda 885 kat arttığını söyledi.

Belediye borçları AK Parti iktidarı ile CHP arasında bir kriz hâline geldi. AK Parti Genel Başkanı ve Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada “Borçların üzerine yatmak istiyorlar, gereken adımlar atılacak” mesajını verirken, CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın hamlesini “mali darbe” diye nitelendirdi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin borcu beş yılda 5,4 milyar liraya çıktı"

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin prim borçlarının toplam 96 milyar lira olduğunu ve tahsilat için belediyelere tebligatların gönderildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir’de verdiği yanıtta amacın CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamak olduğunu ifade ederek Özel, “En çok borcu olan belediyelerin AK Parti’den devraldığımız belediyeler” dedi.

Özel’in bu sözleri üzerine Çalışma Bakanı Işıkhan, SGK’ya en çok borcu olan belediyeleri ve borç miktarlarını açıkladı.

Işıkhan’ın verdiği rakamlara göre SGK’ye en çok borcu olan belediye 5,7 milyar lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyarla üçüncü, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyarla dördüncü, Şişli Belediyesi ise 1,8 milyar lirayla beşinci sırada yer alıyor. SGK'ye en fazla borçlu beş belediyeyi açıkladıklarını, en fazla borçlu altıncı belediyenin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve borcun önceki dönemdeki CHP yönetiminden kaldığını söyledi.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre ikinci sırada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi var. İzmir’in borcunun ise 5,4 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Bakan Işıkhan, a haberde katıldığı televizyon programında "İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK’ye prim borcu son beş yılda 885 kat artarak 5,4 milyar liraya yükseldi" dedi.