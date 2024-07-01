Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kapalı Maraş’ı ziyaret etti.KKTC (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile birlikte 46 yıldır kapalı tutulan ve alınan kararla 2020’de kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Işıkhan’a ziyaretlerinde AK Parti Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Zeki Korkutata, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.