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Bakan Işıkhan'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de eşlik etti.

Ziyarette, Işıkhan vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde anız yangınlarında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir, Hasan Demir, Mazhar Demir, Nuri Demir, Sinan Deviren, Remzi Yılmaz, Resul Yılmaz, Azat Yılmaz, Taliha Demir ve Fadıl Demir için kurulan taziyeevinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MARDİN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi'nde anız yangın larında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyaret te bulundu.

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